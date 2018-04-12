İngiltere, Suriye'ye müdahaleye katılma kararı aldı

İngiltere, Suriye'ye dönük operasyona katılma kararını aldı.

İngiltere, Suriye'ye dönük operasyona katılma kararını aldı.

AFP, İngiliz hükümetinin Suriye'de olası bir askeri operasyona dönük müdahalenin parçası olma yönünde karar verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifadeleri yer aldı.

BBC dünkü haberinde, İngiltere başbakanı Theresa May'ın parlamento onayı olmaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı için hazır olduğunu bildirmişti.