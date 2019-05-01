İngiltere Savunma Bakanı görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından bilgi sızdırdığı suçlamasıyla görevden alındı. Toplantıda İngiltere'nin Çin'in teknoloji devi Huawei'nin 5G internet ağına erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı basına sızmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından "bilgi sızdırıldığıyla" ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgilerin izinsiz bir şekilde paylaşılması" gösterildi.

Açıklamada ayrıca Başbakan May'in artık Williamson'a güvenemediği belirtildi. Williamson'ın yerine Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta Çarşamba günü basına sızmıştı.

Bu gelişme sonrası İngiltere'de hassas bilgiyi kimin basına sızdırdığıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

May'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuşulan konuların o güvenli ortamda kalması gerekir. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin tüm katılımcıları soruşturmaya yardımcı oldu ve çalışanlarından da aynılarını talep etti. Siz aynı davranışta bulunmadınız. Bu yüzden bu sızıntının sizin sorumluluğunuzda olduğuna dair son kanıtları size iletiyorum. Bu sızıntının mantıklı başka bir açıklaması bulunmuyor."

Williamson ise kendisinin de, ekibinin de bilgi sızdırmadığını söylüyor.

İngiltere'de bir bakanın bu şekilde görevden alınması nadir bir görülen bir durum. Normalde başbakan görevden alacağı bakanlardan istifa etmelerini istiyor.

ABD daha önce Huawei'nin mobil internette 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.