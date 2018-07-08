İngiltere: Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planlamıyoruz

İngiltere, yaşanan son zehirlenme vakaları sebebiyle Rusya'ya yeni yaptırım uygulanmayacağını duyurdu.

Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de baygın halde bulunmasının ardından olayın arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürerek, Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygulayan İngiltere, son zehirlenme vakalarının ardından benzer bir adım atılmayacağını duyurdu.

İngiltere'de Skripallerle bağlantısı olmayan bir çift daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bunun ardından İngiliz bir polisin de "Noviçok" saldırısına uğradığı öne sürülmüştü.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sky News'e konuşarak bu olaylardan dolayı Rusya'ya yaptırım planlanmadığını duyurdu.

Rusya, İngiltere'nin "Noviçok" hakkında bilgi verilmesi talebine olumlu yanıt vermişti.