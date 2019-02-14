İngiltere parlamentosundan Brexit anlaşmasına ikinci ret

İngiltere parlamentosu, hükümetin sunduğu ve Brexit anlaşmasında değişikliğe gidilmesine yönelik devam eden müzakerelere destek istediği önergeyi reddetti.

İngiltere parlamentosu, Başbakan Theresa May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere çabasına destek veren önergeyi reddetti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, hükümetin, AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere sürecine destek veren önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

Oylama, Başbakan Theresa May'in, Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından aldığı ikinci yenilgi oldu. Oylamada AB'den anlaşmasız çıkışı savunan Muhafazakar Partili milletvekillerinin çekimser oy kullanması dikkat çekti.

May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin, ''tedbir maddesi''nin AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.

Theresa May hafta içi yaptığı açıklamada ise parlamentodan AB ile müzakere için ek süre talep ederek, parlamentodaki "anlamlı oylama" için 26 Şubat tarihini işaret etti.

May'in bu adımıyla parlamentoda bugün yapılan oylamalar "kritik" niteliğini yitirerek, "nabız yoklamaya" dönüştü.