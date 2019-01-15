İngiltere parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşılan Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Brexit anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil” ifadesini kullanmıştı.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI

Muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May hükümetine karşı güvensizlik oylaması talep ettiğini açıkladı.

AB: ANLAŞMASIZ ÇIKIŞ GÜÇLENDİ

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "(İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır." dedİ.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor. Oylama öncesinde gündeme gelen iddialar arasında Avrupa Konseyi'nin yeni bir liderler zirvesi düzenleyerek 29 Mart olan kesin çıkış tarihini ertetelemesi de bulunuyor.