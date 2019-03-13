İngiltere Parlamentosu AB'den anlaşmasız olarak ayrılmayı reddetti

İngiltere Parlamentosu, AB'den anlaşmasız olarak ayrılma seçeneğini reddetti. Brexit'in ertelenmesi gündemde.

İngiltere Parlamentosu Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılığa "hayır" dedi.

308 milletvekilinin "evet" oyu verdiği oylamada 312 millletvekili "hayır" dedi.

İngiltere Parlamentosu dün yapılan oylamada Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını reddetmişti. Bugünkü oylamada anlaşmasız ayrılık seçeneği de reddedilmiş oldu. İngiltere Parlamentosu yarın Brexit'in ertelenmesini oylayacak.

Parlamentodan AB'den çıkışın yani Brexit'in ertelenmesi kararı çıkarsa ve bu karar AB tarafından da kabul edilirse, İngiltere 29 Mart'ta AB'den çıkmayacak.

