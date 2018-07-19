İngiltere: 'Noviçok' saldırısı şüphelilerini tespit ettik

İngiltere, Skripallere karşı gerçekleştirildiği öne sürülen 'Noviçok' saldırısının şüphelilerinin bulunduğunu öne sürdü.

İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal'in Rusya tarafından üretilen "Noviçok" sinir gazıyla saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Rusya bu iddiaları kabul etmezken, İngiliz araştırmacılar olayın arkasındaki isimlerin tespit edildiğini öne sürdü.

İngiltere polisi olayla ilgili olarak kimi Rus şüphelileri sorguladı. Polisin bir şüpheliyi daha aramakta olduğu aktarılıyor.

Şüphelilerin kamera kayıtlarıyla bulunduğu, kayıtların ülkeye o sıralarda giriş yapanların bilgileriyle karşılaştırıldığı belirtiliyor.

Rusya, iyileştiği aktarılan Skripallerle görüşmek istiyor, ancak İngiltere buna izin vermiyor.