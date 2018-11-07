İngiltere Merkez Bankası Venezuela'nın altınlarını vermeyi kabul etmedi

Venezuela, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan 14 ton altınını geri istemişti. ABD yaptırımlarına karşı önlem almaya çalışan ülkenin talebi kabul görmedi.
The Times'ın aktardığına göre İngiliz yetkililer "kara para aklama önlemlerini" gerekçe göstererek altınları göndermeyi kabul etmedi.
Habere göre "gerçek" sebepse "Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun altınlara el koyup kişisel menfaat için satacağı" yönündeki endişeler.
ABD DE VENEZUELA'NIN ALTIN KAYNAKLARINI HEDEF ALIYOR
ABD yönetimi de benzer gerekçeler göstererek Venezuela'ya yaptırım uyguluyor. ABD'nin iddiasına göre ekonomik kriz yaşayan Venezuela hükümeti ülkenin kaynaklarını "yağmalıyor".
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçtiğimiz hafta Venezuela altınlarıyla ilişkili iş yapan şirket ve kişileri hedef alan yaptırımları duyurmuştu.