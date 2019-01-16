İngiltere meclisi AB'den çıkış anlaşmasını kabul etmedi: Şimdi ne olacak?

İngiltere meclisi Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını kabul etmedi. Anlaşmanın 230 oy farkla reddedilmesiyle birlikte AB'den çıkış sürecine dair yeni belirsizlikler gündeme geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşması mecliste 202 "Evet" oyuna karşı 432 "Hayır" oyuyla reddedildi. Hayır oyu verenler arasında İşçi Partisi ve diğer muhalefet partilerinin yanısıra May'in partisinin önemli bir bölümü de vardı.

Anlaşmanın meclisten geçmemesinin ardından hükümet için güvenoyu yapılması söz konusu oldu. Ancak May'in hükümeti güvenoyu alsa bile AB'den çıkış konusunda İngiltere'yi yeni belirsizlikler bekliyor.

GÜVENOYU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mecliste güvenoyu ve seçimler konusunun bugün ele alınması bekleniyor. İngiltere saatiyle 12.45'e kadar mevcut başbakan Theresa May'e sorular sorulacak, ardından oylama yapılacak.

Hükümetin güvenoyu alamaması durumunda hükümete vekillerin güvenini kazanması için 14 gün verilecek, bu olmazsa yeni bir hükümet kurulabilecek.

Eğer yeni bir hükümet kurulamazsa, meclis dağıtılacak ve 25 iş günü ardından seçime gidilecek.

HÜKÜMET DÜŞECEK Mİ?

Oylamada çıkan büyük farka rağmen, İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevde kalabileceği düşünülüyor. May'in partisi AB ile varılan anlaşmadan memnun olmasa da, Muhafazakar Parti seçimlere gitmekten yana değil, bu sebeple hükümete destek sürebilir.

May'in AB ile vardığı anlaşma AB'den "sert çıkış" isteyen Muhafazakar Parti üyelerinin ve Kuzey İrlanda'nın İngiltere'ye bağlı kalmasını savunaan Demokratik Birlik Partisi'nin tepkisini çekmişti. Ancak iki grup da güvenoyunda May'i destekleyeceğini duyurdu.

AB'DEN ÇIKIŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

AB ile vardığı anlaşmayı kabul ettiremeyen May'in, meclisin kabul edeceği yeni bir alternatif sunması olası görünmüyor.

Avrupa Birliği "olabilecek en iyi anlaşmanın sunulduğunu" ve yeniden görüşme yapılmayacağını açıklamıştı. May bu sebeple AB yetkilileriyle yeni bir görüşme olacağına dair açıklamada bulunmadı.

Anlaşmanın kabul edilmemesiyle birlikte AB'den anlaşmasız çıkış ihtimali güçlenmiş oldu. AB, İngiltere'nin çıkış sürecini tek taraflı olarak geri çekebileceğini de söylüyor. Ancak May bu ihtimale ve konunun yeniden halka sorulacağı ikinci bir AB'den çıkış referandumuna sıcak bakmıyor.

Anlaşmasız çıkış getireceği düzensizlikler sebebiyle İngiltere için en kötü sonuç olarak görülüyor.