İngiltere Lordlar Kamarası üyesi: BBC Suriye'yle ilgili doğru haber yapamıyor

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Caroline Cox, BBC'nin Suriye'de 'doğru haber yapamıyor gibi göründüğünü', Suriye halkının büyük kısmının Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı desteklediğini söyledi.

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Caroline Cox, Suriye ziyaretinin ardından çeşitli açıklamalarda bulundu.

Russia Today'e konuşan Cox, Suriye'de pek çok kenti ziyaret ettiğini, aralarında "sanatçıların, entelektüellerin, yazarların, rastgele sivillerin, hükümet yetkililerinin ve hatta muhaliflerin bulunduğu çok sayıda insanla görüştüğünü" söyledi.

BBC'nin Suriye'yi ele alış biçimini eleştiren Cox, haber kuruluşunun ülkedeki gerçekliği yansıtmadığına ilişkin güçlü bir kanı bulunduğunu belirtti. Cox, "BBC Suriye'yle ilgili doğru haber yapamıyor gibi görünüyor" dedi.

Cox, Suriye halkının büyük bölümünün "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ve Suriye ordusunu desteklediğini" de vurguladı.

BBC'nin El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'i sıklıkla referans gösterdiği ve Suriye karşıtı yayınlar yaptığı biliniyor.