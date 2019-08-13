İngiltere Körfez'e bir savaş gemisi daha yolluyor

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda planladığı Denizcilik Güvenlik Misyonu adlı devriye koalisyonuna katılan İngiltere, HMS Kent savaş gemisini bölgeye yönlendirdi.
23. Tip fırkateyn HMS Kent'in HMS Duncan destroyerinin yerine geçeceği belirtildi.
Bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedeflediklerini öne süren HMS Kent'in komuta subayı Andy Brown, "Körfez'de halihazırdaki gerilimleri düşürmeye kesinkes odaklanacağız. Ama aynı zamanda seyrüsefer serbestisinin korunmasını garanti altına alacağız, bizim operasyona konuşlandırılma amacımız da budur" dedi.
ABD'nin koalisyona çağırdığı ülkelerden Almanya ve Japonya çağrıyı reddetmişti.