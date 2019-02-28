İngiltere kabinesinde 14'üncü Brexit istifası

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneğini parlamentoya sunacağını açıklamasının ardından Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifa etti.

İngiltere'de Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifasını verdi.

Eustice istifasına gerekçe olarak Başbakan Theresa May'in Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneğini parlamentoya sunma sözü vermesini gösterdi.

İngiltere'nin Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesi halinde AB'nin yeni tavizler isteyeceğini savunan Eustice, bunun "İngiltere'yi küçük düşüreceği" ifade etti.

Eustice İngiltere'de temmuz ayından bu yana Brexit gerekçesiyle istifa eden 14'üncü bakan oldu.

Theresa May, İngiltere Parlamentosu’ndan onay alma olasılığı düşük olan anlaşma için yarın yapılması beklenen oylamayı 12 Mart’a ertelemişti.

Bu durumda 12 Mart’taki oylamada anlaşma kabul edilmezse 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkışı gerçekleşmeyecek.