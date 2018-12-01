İngiltere kabinesinde 10'uncu Brexit istifası

İngiltere’de Üniversiteler ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanı Sam Gyimah, Brexit Anlaşması'nı gerekçe göstererek istifa etti.

İngiltere’de Üniversiteler ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanı Sam Gyimah, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Brexit Anlaşması'nı gerekçe göstererek istifa etti.

İstifa kararının sosyal medyadan duyuran Gyimah, "Dikkatli bir düşünme sürecinin ardından, hükümetin Brexit Anlaşması'nı bu haliyle destekleyemeyeceğime karar verdim." ifadesini kullandı.

İngiltere’nin AB’nin GPS uydu ağı olacak Galileo Projesi'nden çekilmesinin Brexit sonrası başka alanlarda da yaşanacakların habercisi olduğunu belirten Gyimah, AB’den ayrılınması kararının bugünkü koşullarda yeniden halk oyuna götürülmesinin de gündem dışında tutulmaması gerektiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Brexit sonrasında Galileo Projesi'nden yararlanmayacağını, bunun yerine kendi GPS uydu ağını geliştireceğini açıklamıştı.

Brexit kararının ardından AB ile başlayan müzakere sürecinden bu yana Dışişleri Bakanı,Brexit’ten sorumlu Bakan, Çalışma Bakanı ve Ulaştırma Bakanının da aralarında olduğu 10 bakan istifa etti.

İngiltere hükümeti, İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından önerilen Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını kabul etmiş, anlaşma Avrupa Birliği tarafından da onaylanmıştı.