İngiltere İşçi Partisi'nde çatlak: 7 milletvekili istifa etti

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin 7 milletvekili partilerinden istifa ederek parlamentoda Bağımsız Grup oluşturduklarını duyurdu.

İngiltere’de ana muhalefeteki İşçi Partisi’nin 7 milletvekili partilerinden istifa ederek parlamentoda Bağımsız Grup oluşturduklarını duyurdu.

Milletvekilleri bugün yaptıkları açıklamada Jeremy Corbyn’in liderliğindeki İşçi Partisi ile Brexit stratejisi, antisemitizmle mücadele konularında görüş ayrılığına düştüklerini ve partiden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

İngiltere İşçi Partisi milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Gavin Shuker, Angela Smith, Chris Leslie, Mike Gapes ve Ann Coffey bugün yaptıkları bir basın açıklamasında Corbyn liderliğindeki partinin değerlerinden radikal olarak uzaklaştığını savunarak istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Yaptıkları ortak açıklamada 7 milletvekili, İşçi Partisi’nin İngiltere’nin “ulusal güvenliğini güçsüzleştirecek politikalar izlediğini, düşman devletlerin anlatımlarını kabul ettiğini” savundu.

Bugünkü istifalar İngiltere İşçi Partisi’nde 1981’de yaşanan ayrılıktan sonraki en büyük ayrılık olarak görülüyor. 1981’de partinin önde gelen dört ismi istifa ederek Sosyal Demokrat Parti’yi kurmuştu.

YENİ PARTİ HAZIRLIĞI

Londra’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Umunna, yeni bir hareket kurmak üzere yola çıktıklarını belirterek diğer partilerden siyasetçilere de bu harekete katılmaları çağrısında bulundu.

Luciana Berger ise İşçi Partisi’nden istifanın kendileri için “zor ve acılı” bir karar olduğunu belirtti. Berger partinin “kurumsal olarak ırkçı bir parti haline geldiğini” savundu. Partide yahudi düşmanı muameleye maruz kaldığını söyleyen Berger, İşçi Partisi’nin antisemitizmle baş etme konusundaki başarısızlığından utandığını dile getirdi.

Chris Leslie ise İşçi Partisi’nin “katı sol siyaset tarafından gasp edildiği”ni öne sürdü.

Mike Gapes de ırkçı bir parti haline geldiğini öne sürdüğü İşçi Partisi’nin başkanı Corbyn’in Rusya’dan Suriye’ye uluslararası meselelerde yanlış tutum aldığını savundu.

İşçi Partisi Genel Başkanı Corbyn ise istifalar nedeniyle “hayal kırıklığına uğradığını” belirterek “İşçi Partisi birleştirici ve güvenilir bir alternatif plan sunarken muhafazakar hükümet Brexit’i yüzüne gözüne bulaştırıyor” dedi.