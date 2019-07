İngiltere: İran tehlikeli bir yolu seçiyor olabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz Stena Impero adlı tankere el koymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hunt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cebelitarık'ta tankerine yasal bir şekilde el koymamıza yasadışı ve istikrarı bozucu bir şekilde karşılık veren İran, tehlikeli bir yolu seçiyor olabilir. Tepkimiz ölçülü ve güçlü olacak. Grace1 (İran tankeri) meselesini çözecek yolları bulacağız, ancak kendi gemimizin güvenliğini de sağlayacağız" dedi.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria.

2/2 As I said yesterday our reaction will be considered but robust. We have been trying to find a way to resolve Grace1 issue but WILL ensure the safety of our shipping.

