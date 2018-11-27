İngiltere ile Suudi Arabistan’dan ortak askeri tatbikat

İngiltere ile Suudi Arabistan ‘Yeşil Bayrak’ adlı ortak askeri hava tatbikatına başladı. Suudi Arabistan’ın Kral Fahd Hava Üssü'ndeki tatbikata 200 İngiliz havacısı ile sekiz savaş uçağı katılıyor.

İngiltere ile Suudi Arabistan ortak askeri hava tatbikatı yapıyor.

Suudi Arabistan’ın batısındaki Kral Fahd Hava Üssü’nde iki hafta sürecek olan “harbe hazırlık” tatbikatına İngiltere’den 200 havacı ile 8 Typhoon savaş uçağı katılıyor.

Tatbikatta Suudi Krallık Hava Kuvvetleri’nin savaşa hazırlık durumunun geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Suudi hava kuvvetleri komutanı Haydar bin Rafi el Ömeri yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin hava muharebesi, hava desteği ve elektronik savaş dahil olmak üzere tüm muharip sistemlerini entegre etmeyi, özellikle bunları kara savunma sistemlerine karşı kullanmayı amaçladığını belirtti.

"Yeşil Bayrak" adı verilen tatbikat 11 Aralık’a dek sürecek.

Yemen’deki hava saldırılarında çocuk ve sivilleri vuran Suudi Arabistan’ın ABD’den sonra en büyük silah tedarikçilerinden birinin İngiltere olduğu biliniyor.

Suudi öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e saldırılarının başladığı Mart 2015’ten beri İngiltere’nin Suudi Arabistan’a 4,7 milyar sterlinlik silah satışı anlaşması yaptığı biliniyor. Sözkonusu anlaşmalar savaş uçağı, helikopter, bomba ve füzeleri de kapsıyor.