İngiltere ile İspanya arasında yeni Cebelitarık gerilimi

Akdeniz’de İngiltere’nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık konusunda İngiltere ile İspanya arasında yeni bir gerilim yaşandı. Cebelitarık yönetimi İspanya'ya ait bir savaş gemisinin İngiliz ticari gemilerine bölgeyi terk etme emri verdiğini, İngiltere donanmasının karşılık verdiğini açıkladı.

İngiltere ile İspanya arasında tartışmalı olan Cebelitarık’ta iki ülke arasında yeni bir gerilim yaşandı. İngiltere’nin denizaşırı toprakları statüsündeki Cebelitarık yönetimi tarafından yapılan açıklamada, dün İspanya’ya ait bir savaş gemisinin İngiliz ticari gemilerine bölgeyi terk etmesi emri verdiği, İngiliz donanmasının karşılık vermesi üzerine İspanya’ya ait savaş gemisinin bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Cebelitarık’ın statüsü konusundaki tartışmalar İngiltere’nin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılacak olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Son olarak AB’nin 27 ülkesi tarafından alınan bir kararla İngiltere ile İspanya arasında tartışmalara neden olan Cebelitarık'la ilgili olarak "İngiliz kraliyetinin sömürgesi" ifadesi kullanılmış, İngiltere bu tanımlamayı reddetmişti.

Cebelitarık yönetimi sözcüsü yaptığı açıklamada İspanya’ya ait savaş gemisinin tutumunu “aptalca oyunlar” olarak niteledi ve Cebelitarık’ın kara sularında İngitere’nin egemenliğinin Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını ileri sürdü.

Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713’te imzalanan Utrech Anlaşması’yla İspanya tarafından İngiltere’ye devredilmişti. İspanya, bu anlaşmada boğaz ve kara sularıyla ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere ise Cebelitarık'ın bütün olarak kendisine bırakıldığını ileri sürüyor.

İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

Cebelitarık 29 Mart’ta İngiltere ile birlikte AB’den ayrılacak.