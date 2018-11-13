İngiltere ile Avrupa Birliği Brexit'te anlaşmaya vardı

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecine ilişkin devam eden müzakerelerde tarafların anlaşma üzerinde uzlaşıya vardığı açıklandı. Kararın ardından anlaşmanın taslak metni yarın toplanacak İngiliz kabinesinde görüşülecek.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin süren müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın öğlen kabinesini toplayarak Brüksel ile varılan anlaşmanın taslağını sunacağı bildirildi. Anlaşmanın içeriğine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel'de Çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

Henüz teknik düzeyde uzlaşıldığı belirtilen anlaşma taslağının yarın düzenlenecek kabine toplantısının ardından kısa zaman içerisinde onaylanması bekleniyor. Ancak May’in İngiltere parlamentosunun onaylayacağı anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağı henüz net değil.

Anlaşmaya varılamaması durumunda Mart 2019’da aynen yürürlüğe girecek Brexit kararı için İngiltere "sert çıkış" senaryolarından kaçınmaya çalışıyordu.

2016 yılında düzenlenen Brexit referandumunda yüzde 52 oy oranı ile AB’den çıkma kararı alınmıştı.