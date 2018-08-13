İngiltere hükümetinden evsizliği bitirmek için 100 milyon sterlinlik program

İngiltere hükümeti, evsizliği on yıl içinde bitirmek amacıyla tedavi, araştırma ve konut inşasını da kapsayan 100 milyon sterlinlik destekte bulunulacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, evsizliği on yıl içerisinde bitirmek amacıyla 100 milyon sterlinlik hükümet desteği sağlanacağını açıkladı.

Güvenlik ve Göç Bakanı James Brokenshire, evsizlikle mücadelede “yeterince iyi olmadıklarını”, bir gecede yaklaşık 4 bin 751 insanın sokakta kaldığını tahmin ettiğini belirtti.

İşçi Partisi ise, başbakanın yardım programının “zayıf” olduğunu savunarak evsizliğe ilişkin “öncelikli” bir plan olmamasından yakındı.

Resmi verilere göre İngiltere'de 2010'dan bu yana evsiz insan sayısı yüzde 169 arttı.

Güvenlik ve Göç Bakanlığı, 100 milyon sterlinlik programın önlemek, müdahale etmek ve kurtarmak başlıklı üç ana hattan oluşacağını vurguladı.

30 milyon sterlin ruh sağlığı tedavileri için, 50 milyon sterlin ise Londra dışında konut inşası için harcanacak.

Bakanlar, hapishaneden çıkan kişilerin evsiz kalmasını önlemek için de girişimlerde bulunacak.

Hükümetin ayrıca LGBT ve evsizlik arasındaki ilişkiye dair bir araştırma yürüteceği belirtildi.

Konut derneği Shelter, programı “önemli bir adım” olarak nitelerken, bir diğer dernek Polly Neate, bunun kesin bir çözüm olmadığını, konut inşasına daha çok odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Diğer dernekler ise programı “memnuniyetle” karşıladıklarını açıkladı.