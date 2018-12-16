İngiltere hükümeti ikinci bir referandum planlamıyor

İngiltere Eğitim Bakanı, Avrupa Birliği'nden çıkış konusunda yeni bir referandum planlamadıklarını ifade etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. İngiltere Eğitim Bakanı Damian Hinds, "ikinci bir AB'den çıkış referandumu planlamadıklarını" söyledi.

AB ile yapılan anlaşmanın mecliste kabul edilmemesi durumunda hükümetin yeni bir referandum yapacağı öne sürülüyordu.

Hinds, "İkinci bir referandum ayrıştırıcı olur. İnsanların oyunu aldık, bir referandum yaptık ve şu anda onun sonucunu uygulamalıyız" diye konuştu.

İngiliz bakan, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı çıkış anlaşmasının "dengeli" olduğunu ve vekillerin desteğini alacağını öne sürdü.