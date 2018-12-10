'İngiltere 'hükümet düşer' kaygısıyla Brexit oylamasını erteliyor'

İngiltere Parlamentosu'nda yarın yapılması beklenen Brexit anlaşması oylamasının 'hükümetin düşmesine yol açacak bir hezimet yaşanmaması için' ertelenmesi gündemde.

BBC'nin İngiltere hükümetinden iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın parlamentoda yapılması planlanan Brexit anlaşması oylamasını ertelemeye hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı May'in, milletvekillerinden gelen, olası bir hezimetin hükümetin düşmesiyle sonuçlanacağı yolundaki uyarıları sonrasında bu kararı aldığı belirtiliyor.

May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentonun onayına sunulması öncesinde bugün bakanlarla bir toplantı yaptı.

BBC'nin haberine göre toplantıdan henüz resmi bir sonuç çıkmadı ancak yarınki oylamanın ertelenmesi yönünde karar alındığı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı May ve bakanları, AB ile varılan Brexit anlaşmasından geri adım atılmayacağı konusunda ısrarcıydı. Bugün Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin tek taraflı olarak AB'den çıkma kararından vazgeçebileceği hükmünü "acil karar" olarak duyurmuştu.

Brexit anlaşması İngiltere Parlamentosu'ndan geçerse 29 Mart'tan itibaren İngiltere AB üyesi olmayacak.

