İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya IŞİD’den daha büyük tehdit

İngiltere Genelkurmay Başkanı Mark Carleton-Smith, verdiği ilk röportajında İngiltere için Rusya’nın IŞİD’den daha büyük tehdit olduğunu söyledi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Mark Carleton-Smith, göreve geldiğinden beri basına verdiği ilk demecinde Rusya’nın İngiltere’nin ulusal güvenliğine IŞİD’den “çok daha büyük tehdit” oluşturduğunu söyledi.

Carleton-Smith, Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, İngiltere’nin “Rusya’nın tehditlerine kayıtsız kalamayacağı” ifadesini kullandı.

Haziran ayında atanan Carleton-Smith, verdiği ilk demecinde Rusya’nın “tartışmasız bir biçimde” IŞİD ya da El Kaide gibi İslamcı terörist gruplardan daha büyük bir tehdit olduğunu öne sürerek Rusya’nın Batı ülkelerinin kırılganlıklarını özellikle siber, uzay ve denizaltı savaş alanlarında istismar ettiğini söyledi.

54 yaşında eski bir SAS komandosu olan Carleton-Smith, İngiltere ordusunun Afganistan, Irak ve Suriye’deki görevlerinde bulunmuştu.

Görevi Haziran ayında devraldığı İngiltere’nin eski genelkurmay başkanı Nick Carter da ocak ayında yaptığı açıklamada Rusya’nın Soğuk Savaş’tan bu yana İngiltere’ye karşı en büyük tehdit olduğunu söylemişti.



İngiltere Mart ayında Salisbury kentinde eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutuyor. Rusya iddiaları reddediyor. İngitere’nin Skripal olayıyla ilgili suçladığı iki Rus vatandaşının yeni görüntülerini dün yayımlamasının ardından Moskova’dan yapılan açıklamada Londra’nın Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması nedeniyle içinde bulunduğu siyasi krizde gündem değiştirmek için Skripaller olayını kullandığı değerlendirmesinde bulunulmuştu.

