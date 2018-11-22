İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye tuzağı' uyarısı

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın geçen hafta Başbakan Theresa May'i AB'den çıkış anlaşması konusunda uyardığını ve anlaşmayı 'Türkiye tuzağı' sözleriyle nitelendirdiğini yazdı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın geçen hafta Başbakan Theresa May'i Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) anlaşması konusunda uyardığını ve Brüksel ile üzerinde mutabık kalınan metni "Türkiye tuzağı" sözleriyle nitelendirdiğini yazdı. Gazete haberi manşetinden verdi.

Daily Telegraph, geçen hafta İngiltere hükümetinin kabine toplantısında görüşülen taslak anlaşma metnine itirazların geldiğini, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Türkiye'yi örnek göstererek metin üzerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

O kabine toplantısından sonra Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey istifalarını vermişlerdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Daily Telegraph gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın mevcut Brexit anlaşmasını "Türkiye tuzağı" olarak nitelediğini ve İngiltere'yi aynı Türkiye gibi AB'ye üye olmadan Brüksel'e bağımlı hale getireceğini söylediğini yazdı.

'TÜRKİYE GİBİ BRÜKSEL'E BAĞIMLI HALE GETİRECEK'

Gazete, Dışişleri Bakanı Hunt'ın mevcut anlaşma metninin İngiltere'yi "AB'nin bir uydusu" konumuna düşüreceğini ve İngiltere'yi Türkiye gibi süresiz biçimde AB'ye üye olmaksızın Brüksel'in politikalarına bağımlı kılacağını söylediğini yazdı.

Haberde Hunt'ın bu durumu Türkiye'nin 31 yıldır devam eden üyelik müzakereleri sonucu oluşan Brüksel-Ankara ilişkilerine benzettiği ve '"Türkiye tuzağı" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Haberde, Hunt'ın ayrıca anlaşma konusunda diğer AB üyesi ülkelerle bir mutabakata varılsa dahi metnin İngiltere Parlamentosu'nun da onaylanması gerektiğini hatırlattığı ve mevcut haliyle anlaşmanın parlamentodan geçmesinin mümkün olmadığı uyarısını yaptığı vurgulandı.

