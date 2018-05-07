İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a İran çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Trump'ı 'İran'la nükleer anlaşmadan çekilmemeye' çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, bugün New York Times'da yayımlanan makalesinde, ABD Başkanı Trump'ı İran'la anlaşmadan vazgeçmemeye çağırdı.

Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandıran, bunun karşılığında ekonomik yaptırımları kaldıran anlaşmayı "delice" diyerek eleştirmişti.

Boris Johnson'ın, ABD Başkanı Trump'ı İran'la anlaşmayı bozmaması için ikna etmek üzere Washington'da bulunduğu ifade ediliyor.

'YALNIZCA İRAN'A KAZANDIRIR'

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, makalesinde, İran'ın nükleer faaliyetlerine kısıtlama getiren anlaşmanın terk edilmesinin "yalnızca İran'a kazandıracağını" ifade etti.

Makalesinde, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamamasını güvence altına almak için başvurabileceğimiz bütün seçenekler içerisinde, bu anlaşma en az dezavantajlı olanı" ifadelerini kullanan Johnson, anlaşmanın zayıflıkları olduğunu ancak bunların telafi edilebileceğine inandığını belirtti.

Johnson, Washington'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güvenlik Müsteşarı John Bolton ve dış politikanın belirlenmesinde etkili Kongre üyeleriyle görüşecek.

ABD'NİN ÇEKİLMESİ İSTENMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Almanya Başbakanı Angela Merkel

ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump ile görüşerek, anlaşmadan çekilmemesi için çağrıda bulunmuşlardı.

Birleşmiş Milletler'in de anlaşmayı bozmama uyarısı yaptığı Trump, çok tavizkar bulduğu "anlaşmadaki inanılmaz hatalar düzeltilmediği takdirde" çekilmekle tehdit etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, anlaşmadan çekildiği takdirde ABD'nin "tarihsel bir pişmanlıkla" karşı karşıya kalacağının altını çizmişti. İran Devlet Televizyonuna konuşan Ruhani, "Trump'ın alacağı bütün kararları boşa düşürecek bir plana sahip olduklarını" açıklamıştı.