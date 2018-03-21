İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e 'Hitler' benzetmesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Moskova'da yapılacak Dünya Kupası'nı Adolf Hitler döneminde yapılan 1936 Olimpiyat Oyunlar'na benzetti.
Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dünya Kupası'nı "Hitler'in Olimpiyatları kullandığı gibi" kullanacağını öne sürdü.
İngiliz bakan, Rusya için "vahşi, yolsuz rejim" ifadelerini kullandı.
Rusya ile İngiltere arasında gerilim, İngiltere'nin Sergey Skripal'a yapılan saldırı sebebiyle Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı.
İngiltere ve Rusya karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etmişti.