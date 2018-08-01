İngiltere Dışişleri Bakanından Almanya ve Fransa'ya çağrı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma ihtimalinin gün geçtikçe arttığını belirterek Brüksel'i zorlaması için Fransa ve Almanya'ya çağrıda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını engellemeleri için Fransa ve Almanya'ya çağrıda bulundu. Hunt, İngiltere Başbakanı Theresa May'in taviz vermeye niyetinin olmadığını vurguladı.

Hunt, anlaşmasız Brexit ihtimalinin “gün geçtikçe arttığını” belirterek iki ülkenin Brüksel'i daha iyi şartlar oluşturması için zorlaması gerektiğini ifade etti.

Hunt, “Fransa ve Almanya, pragmatik ve mantıklı bir sonucun ortaya çıkması için Avrupa Komisyonu'na güçlü bir sinyal göndermeli, aksi takdirde iki taraf da büyük zarar görebilir” açıklamasını yaptı.

Bir dönem Avrupa Birliği'nde kalma taraftarı olan ve Brexit için yeniden referandum çağrısı yapan Hunt, London Evening Standard'da yayımlanan yazısında “Ben her zaman, anlaşma olmasa bile ekonomik olarak büyüyeceğimize inanan biri oldum, çünkü biz İngiltere'yiz, öyle bir ülkeyiz. Bu tür sorunları hep çözdük” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin Brexit müzakere sorumlusu Michael Barnier, geçen hafta İngiltere'nin sunduğu Brexit programı önerisini reddetmişti.