İngiltere Dışişleri Bakanı üzgün: Esad bir süre daha kalabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için ‘Ne yazık ki bir süre daha etrafta olacak gibi gözüküyor’ dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için “Ne yazık ki bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz” dedi.

Hunt, “İngiltere’nin uzun süreli pozisyonu, Suriye’de o rejimle [Esad yönetimi] kalıcı bir barışın olamayacağı yönündedir. Ancak ne yazık ki onun [Esad'ın] bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Sky News televizyonuna konuşan Hunt, Esad’ın iktidarda kalmasının Rusya’nın desteği sayesinde olduğunu söyledi.

Rusya’nın bölgedeki etkisini artırdığı kanısında olduğunu belirten Hunt, “Biz de onlara evet ama aynı zamanda sorumluluğunuz da arttı diyeceğiz” diye konuştu.

Rusya’nın Suriye’de kalıcı barışı sağlaması gerektiğini belirten Hunt, Suriye hükümetinin “kimyasal silah kullandığı” yönündeki iddialarında ısrar ederek “Ve bu da Esad’ın halkına karşı kimyasal silahlar kullanmamasını güvenceye almak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Suriye’de sekiz yıldır süren savaşta Esad hükümeti ülkesinin topraklarının büyük bölümünde kontrolü sağladı.