'İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya düşmanlığı ile zehirlenmiş'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Putin ile Hitler arasında benzerlik kurması üzerine Johnson’ın Rusya düşmanlığı ile zehirlendiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yaz Rusya’da gerçekleşecek Dünya Kupası öncesinde ülkenin imajını güçlendirmek istediğini ve bu durumu Adolf Hitler'in 1936 yılında Nazi Almanya’sında düzenlenen olimpiyatları propaganda aracı olarak kullanmasına benzettiğini söylemesi hakkında açıklama yaptı.

Johnson’ın Rusya düşmanlığı ile zehirlendiğini söyleyen Zaharova, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Avrupalı bir diplomattan böyle bir açıklama gelmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.