İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson telefonda 18 dakika işletildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişi tarafından 18 dakika işletilerek konuştuğu ortaya çıktı. Johnson’ın durumu fark etmesi üzerine telefonu kapattığı kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Boris Johnson’un telefonda kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişi ile 18 dakika boyunca telefonda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlık açıklamasında Johnson’un işletildiğini fark etmesinin ardından görüşmeyi sonlandırdığı, İngiliz Bakanın görüşme sırasında Rusya ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’un konuşmaya Paşinyan’ı başarısından dolayı tebrik ederek başladığı, “İngiltere’ye kesinlikle güvenebilirsiniz. Ulaşmaya çalıştığınız şeye ve vizyonunuza hayranım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, “Salisbury ve Suriye'de kimyasal silahların kullanımı ve Ermenistan'daki son olaylar ciddi konular. Bu çocukça eylemler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

