İngiltere Dışişleri Bakanı: İstihbarata göre saldırıların gerisinde İran'ın olduğu neredeyse kesin

Körfez'deki tanker saldırılarından İran'ı suçlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'Kendi istihbarat değerlendirmemizi yaptık ve kullandığımız ifade 'neredeyse kesin' oldu. Bunu başka birinin yapabileceğine inanmıyoruz' dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 13 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarıyla ilgili ikinci kez İran'ı suçlayan açıklama yaptı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in ilk açıklamanın ardından İran Dışişlerine çağrıldığı ve uyarıldığı haberlerini yalanlamasının ardından ikinci açıklama geldi.

'ARKASINDA İRAN OLDUĞU NEREDEYSE KESİN'

Sputnik'in haberine göre Macaire İran Dışişleri ile acil görüşmeyi kendisinin talep ettiğini savunurken Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Londra'nın kendi istihbarat değerlendirmesini yaptığını iddia etti.

Hunt, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının gerisinde İran'ın bulunduğunun 'neredeyse kesin' olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Kendi istihbarat değerlendirmemizi yaptık ve kullandığımız ifade 'neredeyse kesin' oldu. Bunu başka birinin yapabileceğine inanmıyoruz."

İlk açıklamasında da istihbarat değerlendirmesinden söz etmeksizin İran Devrim Muhafızlarının saldırılardaki sorumluluğunun neredeyse kesin olduğunu söyleyen Hunt, taraflara gerilimi düşürme çağrısı da yaptı. İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine konulmuştu.

KREMLİN: TEMELSİZ SUÇLAMALARDA BULUNMAYIN

Moskova'dan ise ABD-İngiltere-Suudi Arabistan'ın sözbirliği içindeki tutumuna tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Umman Körfezi'ndeki durumun "dünya ekonomisi için potansiyel tehlike olduğunu" savunup "temelsiz suçlamalarda bulunulmaması" çağrısı yaptı.

JAPON TANKERİN MÜRETTEBATI: MAYIN DEĞİL, UÇAN CİSİMDİ

Washington'ın saldırının nasıl düzenlendiğine dair iddiaları ise hedef alınan tankerlerden biri olan Kokuka Courageous'u işleten Japon şirketin başkanı Yutaka Katada tarafından yalanlandı.

Gemi mürettebatının patlamadan evvel uçan bir cisim gördüğünü belirten Katada, "Zaman ayarlı bomba ya da gemiye yapıştırılan patlayıcı düzenek olduğunu sanmıyorum. Mayın gemiye su seviyesinin üzerinde zarar vermez. Tankeri neyin vurduğundan tam emin değiliz, ama gemiye doğru uçan bir şey vardı" dedi.