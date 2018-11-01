İngiltere Çin'e radar ekipmanı ve radar teknolojisi satacak

İngiliz bir savunma şirketi Çin'e radar ekipmanı ve teknoloji satmak için onay aldı. Satılacak teknolojiler arasında 'hedef bulma, silah kontrolü ve önleyici sistemler' bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ismi açıklanmayan İngiliz bir şirket Çin'e radar ekipmanı ve teknolojisi satmak üzere lisans başvurusunda bulunmuştu.

South China Morning Post'un haberine göre Çinli şirkete satış için yeşil ışık verildi. Satılacak teknolojilerin Çin Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacağı belirtiliyor.

Yeni verilen lisansın kapsamında "hedef bulma, silah kontrolü ve önleyici sistemler" olduğu aktarılıyor.

UÇAKLAR, HELİKOPTERLER VE İHALAR KULLANACAK

Ordu radar sistemlerinin uçak, helikopter ve insansız hava araçları tarafından kullanılabileceği kaydedilirken, Çin'e yapılacak satışın büyüklüğü henüz açıklanmadı.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmadı. Radar satışına izin verilen lisansın en az 5 yıl için geçerli olduğu bildiriliyor.

ÇİN İNGİLTERE'YE YATIRIMI ARTIRDI

Çin'in Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla birlikte, pek çok şirket İngiltere'den AB'ye taşınacağını duyurmuştu.

Buna karşın Çin'in İngiltere'ye yaptığı doğrudan yatırımlar geçtiğimiz yıl ikiye katlanarak 20 milyar doları aştı.

İngiltere'nin Çin'le ticaretinin artmasında AB ile gerilimin etkili olduğu söyleniyor.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ABD donanması faaliyeti sebebiyle radar teknolojisine önem vermeye başladığı biliniyor.