İngiltere, Brexit için 30 Haziran'a dek erteleme istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin üyelikten ayrılması için Avrupa Birliği'nden 30 Haziran'a dek erteleme istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği'nden (AB), ülkesinin birlikten ayrılmasını (Brexit) 30 Haziran'a kadar ertelemesini istedi.

Theresa May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta, İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını uygun bir tarihte onaylaması halinde, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin başlayacağı 23 Mayıs'tan önce AB'den ayrılmaları gerektiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, May, anlaşmanın onaylanmaması halinde ise AP seçimlere dahil olmaya hazır olduklarını açıkladı.

İngiltere mevcut koşullarda AB'den 12 Nisan Cuma günü ayrılacak.

AB liderleri 10 Nisan Çarşamba günü özel Brexit Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Brexit'in bir kez daha ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

May'in bu sabahki erteleme talebi öncesi üst düzey bir AB kaynağı, Tusk'ın İngiltere'ye Brexit'in "esnek" koşullarda 12 ay daha ertelenmesini önerdiğini söylemişti.

İNGİLTERE PARLAMENTOSU ANLAŞMAYI ÜÇ KEZ REDDETTİ

İngiltere Parlamentosu, AB ile varılan Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.

Parlamentodaki "tıkanıklığı" aşmak istediğini vurgulayan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile görüşmüş, görüşmede Brexit anlaşmasının 10 Nisan'dan önce parlamentoda oylanmasını sağlamak istediğini söylemişti.

May daha önce ise 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak AP seçimlerine katılmak istemediklerini vurgulamıştı.

'BACKSTOP' DÜĞÜMÜ

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesinin en önemli nedeni, May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) ve iktidardaki Muhafazakar Parti'den çok sayıda milletvekilinin "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye karşı çıkması.

Bir acil durum mekanizması olan "backstop", Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

