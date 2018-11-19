'İngiltere Başbakanına güvensizlik için gereken sayıya yaklaşıldı’

İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında güvensizlik oylamasına gidilebilmesi için gereken 48 başvurudan 42’sinin tamamlandığı ileri sürüldü. May'in AB'den çıkış anlaşmasına karşı partisindeki tepkilerin ardından güvensizlik oylamasına gidilmesi gündeme gelmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in partisi Muhafazakar Parti milletvekillerinin yürüttüğü “güvensizlik oylaması” başvurularında gereken 48 başvurudan 42’sinin parti grup başkanına iletildiği bildirildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında yapılacak güvensizlik oylaması için gereken 48 imzadan 42’sine ulaşıldı. 25 milletvekilinin güvensizlik oylamasına gidilmesi için partinin meclis grup başkanlığına mektup gönderdiğini kamuya açıkladığı belirtilirken, 17 milletvekilininse mektup gönderdiği ancak bunu açıklamadığı ifade edildi.

İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinde varılan anlaşmaya karşı çıkan May’in parti içindeki muhalifleri, Başbakan hakkında güvensizlik oylaması yapılması için harekete geçmişti. Milletvekilleri 48 başvuruya ulaşır ve May oylamada destek bulamazsa, İngiltere Başbakanı’nın parti liderliğinin düşmesi ve başbakanlıktan istifa etmesi gündeme gelecek.

