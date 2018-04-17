İngiltere Başbakanı: Suriye'ye müdahaleyi parlamentoya soramazdık

İngiltere Başbakanı, Suriye'ye dönük müdahaleye katılma kararını parlamentoya sormamalarını 'güvenlik' olarak gerekçelendirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.

Cuma gecesi ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava harekatına, İngiltere Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda konuşan May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.

'SURİYE EN GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BİRİNE SAHİP'

Operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki eleştirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım" dedi.

Operasyon öncesinde milletvekillerin harekata ilişkin sorularını "silahlı kuvvetleri risk altında bırakmama" adına detaylıca yanıtlayamayacağını söyleyen May, "Tüm bunlar rejimin füzelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarını hedeflerimizden uzaklaştırabilecek şekilde çok değerli bilgiler sunacaktı" ifadelerini kullandı.

'PARLAMENTO BU BİLGİLERE ERİŞEMEZ'

İstihbarat bilgilerinin gulayan İngiltere başbakanı; "Bütün bu bilgilere erişimi olan hükümettir. Parlamento buna erişemez. Bu, parlamentoya güvenip güvenemeyeceğimizle alakalı değil. Bu, içeriğin halka açık bir yerde paylaşılarak rakiplerimize güvenip güvenemeyeceğimizle ilgilidir" dedi.

May, Suriye'ye dönük saldırgan tutumu "ulusal çıkarlarımız" olarak izah etmiş, "Bunu Trump istedi diye yapmadık" demişti.