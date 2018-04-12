İngiltere Başbakanı Suriye kararı için bakanlarıyla görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, ordunun parlamento onayına ihtiyaç duymadığını ve Suriye'de saldırı gerçekleştirme iznine sahip olduğunu açıklamıştı.
İngiliz denizaltılarınınsa gelen emir üzerine Suriye'ye füze gönderecek menzile gittiği duyurulmuştu.
Theresa May'in, bakanlarıyla görüşme gerçekleştirerek Suriye'ye karşı atılacak adımı kararlaştıracağı duyuruldu.
May ile bakanları arasındaki toplantıda askeri seçenekler gündeme getirilecek.
İngiltere Başbakanı, başlangıçta "kimyasal saldırı" iddiasıyla ilgili yeterli kanıt olmadığını söylemiş, sonrasındaysa "bütün işaretlerin Suriye'yi gösterdiğini" öne sürmüştü.