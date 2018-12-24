İngiltere Başbakanı, 'Rus müdahalesi'ni önlediği için orduya teşekkür etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Noel konuşmasında orduya ‘Rus müdahalesini önlediği, IŞİD’i yendiği ve Suriye lideri Esad’a gönderdiği mesaj’ dolayısıyla teşekkür etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Noel mesajında, ülkesinin silahlı kuvvetlerine İngiltere’yi Rusya’ya karşı koruduğu, IŞİD’i yendiği ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a “mesaj gönderdiği” için teşekkür etti.

Noel dolayısıyla yayımladığı mesajda May, İngiltere'nin sularını ve göklerini “Rus müdahalesi”nden koruduğu için orduya teşekkür etti.

May konuşmasında “Saldırganlığa ve kurallara dayalı uluslararası düzeni bozanlara defalarca karşı koydunuz. Yaptıklarınızdan dolayı gurur duymalısınız ve tüm ülke de sizinle gurur duyuyor” dedi.

İngiltere Başbakanı, ordunun Suriye’de IŞİD’e karşı koalisyonda oynadığı rolü överken, Silahlı Kuvvetlerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a “kimyasal silah kullanılmasına seyirci kalmayacağı” mesajı verdiğini savundu.

May, Suriye hükümetinin kimyasal kullandığı iddiasını yineleyerek Nisan ayında ABD, İngiltere ve Fransa tarafından ülkeye yapılan hava saldırısını hatırlattığı mesajında “ABD’li ve Fransız müttefiklerimizle birlikte Esad rejimine Nisan ayında ailelere ve küçük çocuklara karşı kimyasal silah kullanılırken sessiz kalmayacağımız mesajını verdik” ifadelerini kullandı.

