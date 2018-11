İngiltere Başbakanı patronların desteğini ararken, AB'den anlaşmaya yeşil ışık

AB’den çıkış anlaşması nedeniyle koltuğu tehlikeye giren İngiltere Başbakanı May bugün iş dünyasına bir sunum yaparak anlaşmaya destek istedi. AB kanadındaysa 27 ülkenin bakanı Brüksel’de 585 sayfalık metni inceleyerek anlaşmaya yeşil ışık yaktı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşması nedeniyle koltuğu tehlikeye giren Başbakan Theresa May, bugün Londra’da iş dünyası temsilcilerine bir sunum yaparak anlaşmaya destek vermelerini istedi.

May, AB ile üzerinde mutabık kalınan 583 sayfalık metnin olası en iyi anlaşma olduğunu savunuyor. Bugün Londra’nın doğusunda iş dünyasından temsilcilere bir sunum yapan May, patronların anlaşmaya destek vermesini istedi. May anlaşmanın İngiltere’de istihdamı ve refahı güvenceye aldığını savundu.

GEÇİŞ SÜRECİ TARTIŞMASI

Anlaşmada öngörülen geçiş süreci içinde İngiltere’nin oy hakkı olmadan AB kurallarına tabi olması eleştirilerin odağında yer alıyor. Anlaşmaya göre Brexit sonrası 21 aylık geçiş süreci yaşanacak. İngiltere 2020 sonuna kadar AB kurallarına ve Avrupa Adalet Divanı yargısına bağlı kalacak. Eğer bu süre içinde taraflar ticaret kurallarını belirleyecek bir anlaşma üzerinde uzlaşamazsa geçiş sürecinin uzatılması öngörülüyor. Bu da anlaşmaya karşı çıkanların İngiltere’nin AB’ye belirsiz bir süre daha "mahkum" olacağı eleştirisini getiriyor.

May bugün yaptığı konuşmada, anlaşmada öngörülen geçiş süresinin en fazla İngiltere’de seçimlerin yapılacağı 2022 yılına kadar uzatılacağını söyledi. Ancak anlaşmada böyle bir sınırlama yer almıyor.

Brüksel'deki toplantının ardından bir açıklama yapan AB’nin Brexit müzakerelerini yöneten Michel Barnier de geçiş sürecinin sadece bir defalığına uzatılabileceğini söyledi. Barnier, geçiş süreciyle ilgili bir süre kısıtlamasının da yeniden görüşülebileceğini, AB tarafının bu konuda bir öneri hazırlayabileceğini belirtti. Barnier anlaşmayı "adil ve dengeli" olarak niteledi.

Öte yandan Brüksel’de yapılan toplantıda AB Bakanları İngiltere ile varılan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

25 KASIM'DA AB LİDERLERİ OYLAYACAK

AB üyesi 27 ülkenin lideri 25 Kasım’da yapılacak zirvede anlaşmayı oylayacak.

Anlaşmanın İngiltere Parlamentosu tarafından da Aralık ayında oylanması bekleniyor. Anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığının düşük olduğu belirtilirken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in partisinden milletvekillerinin de “güvensizlik oylaması”na gitmek üzere çalışma yürüttükleri biliniyor. May güvensizlik oylamasında geçer not alamazsa parti başkanlığı ve başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalacak.

May’in bu hafta içinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmesi bekleniyor.