İngiltere Başbakanı May: Trump, AB’yi mahkemeye vermemi söyledi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisine Avrupa Birliği’ne karşı dava açması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İngiltere’nin, Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci stratejisinin parçası olarak AB’yi dava etmesi gerektiği tavsiyesini aldığını ifade etti.

BBC televizyonuna demeç veren May, “(Trump) bana AB’yi mahkemeye vermem gerektiğini söyledi. ‘AB’ye dava aç. Müzakere etme, onları dava et’ dedi” ifadelerini kullandı.

Trump, Londra ziyareti kapsamında bir araya geldiği May ile cuma günü düzenlediği ortak basın toplantısında, İngiliz lidere bir tavsiyede bulunduğunu fakat karşı tarafın bunu çok acımasızca bulup kendisini dinlemeyi reddettiğini söylemişti.