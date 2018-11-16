İngiltere Başbakanı May: Mart ayında AB'den ayrılıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını açıkladı. May, hükümette yeni istifalar olabileceğini de ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yaptığı açıklamalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Mart ayında çıkacağını söyledi. Tarafların anlaşmasına göre çıkış sonrası 21 aylık bir "geçiş süreci" olacak.

Dört bakanın istifasına yol açan anlaşmayı savunan May, taslak anlaşmayı savunmasına karşın hükümette yeni istifalar yaşanabileceğini ifade etti.

İSTİFA SORUSUNU YANITLAMADI

May'in kabul ettiği taslak anlaşmanın mecliste onaylanması gerekiyor. Ancak İngiltere Başbakanı'nın anlaşmayı meclisten geçirecek desteğe sahip olmadığı söyleniyor.

Taslaktaki geçiş döneminin uzatılabileceğine dair maddeyi de savunan May, "İstemediğimiz bir şeyin içinde sonsuza kadar kalmayacağız" diyerek bu maddenin kullanılmayacağı iddiasını yineledi.

Kendisine bakanların istifası sebebiyle görevi bırakması gerekip gerekmediği sorulan İngiltere Başbakanı, soruyu doğrudan yanıtlamayarak, AB ile müzakerelerin "taviz verme üzerine kurulu olduğunu" söyledi.

May, bakanların istifası sebebiyle "üzgün olduğunu" da ifade etti.