İngiltere Başbakanı May, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, G7 Zirvesi için gittiği Quebec’te Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek. Quebec kentinin Charlevoix kasabasında gerçekleşecek zirve için G7 Grubunun devlet başkanları Kanada’ya ulaşmaya başladılar.

Kanada’ya varan İngiltere Başbakanı Theresa May, G7 Zirvesi öncesi Quebec’te Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

Trudeau, ikili görüşmede Theresa May’e “Çok yakın müttefikleriz, sadece ortak tarihimizden dolayı değil, hala dünyanın karşılaştığı problemleri aynı vizyonla somut yollardan çözüyoruz ve çözmeye devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

İngiltere Başbakanı May ise Trudeau’ya "Daha üretken görüşmeler yapacağımıza eminim. Daha geniş kapsamlı yapacağımız toplantılarda birlikte yapabileceğimiz şeyleri konuşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile May arasındaki ikili görüşme Trump tarafından iptal edilmişti. ABD dışındaki G7 ülkelerinin Trump'a tepkili olduğu biliniyor.