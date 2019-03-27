İngiltere Başbakanı May: İstifaya hazırım

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasını kabul etmesi halinde görevi planlanandan önce bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul edilmesi şartıyla planlanandan önce görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

İngiltere'nin üyelikten çıkış süreciyle ilgili AB ile vardığı anlaşmayı parlamentoda kendi partisinden milletvekillerine de kabul ettiremeyen May, Muhafazakar Parti milletvekillerine anlaşmayı desteklemeleri halinde planlanandan önce başbakanlıktan ayrılacağı sözü verdi.

BBC'nin aktardığına göre Theresa May, Muhafazakar Partili milletvekillerine görevi planlanandan önce bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı partisinin milletvekillerinin Brexit müzakerelerinin bir sonraki aşamasını kendisinin yürütmesini istemediklerini bildiğini belirterek, buna karşı durmayacağını dile getirdi.

İstifasının zamanlamasıyla ilgili herhangi bir şey söylemese de May'in Mayıs ayında görevi bırakabileceği ifade ediliyor.