İngiltere Başbakanı May 'istifa' sorusunu 3 kez yanıtsız bıraktı

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin AB'den çıkış anlaşmasını onaylamaması durumunda istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya 3 kez yanıt vermedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasıyla ilgili konuştu. May, anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda olacaklara dair sorulara yanıt vermedi.

5Live'dan Emma Barnett'in "Anlaşma kabul edilmezse bunun sonucunda anlaşmasız çıkış mı olacak yoksa çıkış olmayacak mı?" diye sorması üzerine May, "Başlangıç noktasına döneceğiz" diyerek soruya yanıt vermekten kaçındı.

İSTİFA SORUSUNA YANIT YOK

May, milletvekillerinin anlaşmayı kabul etmemesi durumunda istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya da üç kere yanıt vermedi.

Anlaşmanın kabul edilmemesinin "daha fazla ayrım ve belirsizlik yaratacağını" savunan May, bu sebeple "anlaşmayı kabul ettirmeye odaklandığını" söyledi.

DÖRT BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

AB'den daha iyi bir çıkış anlaşması önerisi almayacaklarını söyleyen May, tasarıyı meclisten geçirmeye çalışıyor.

Buna karşın anlaşma Muhafazakar Parti içerisindeki AB'den tam kopuş yanlılarını ve mecliste AB'de kalmayı savunan grupları tatmin etmiyor.

Anlaşmanın Muhafazakar Parti'deki 80 vekilin de karşı oy kullanmasıyla meclise takılabileceği söyleniyor.

Anlaşmaya karşı olan dört bakan hükümetten ayrılmıştı.