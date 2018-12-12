İngiltere Başbakanı May için güvensizlik oylaması yapılacak

İngiltere'de Muhafazakar Parti, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvensizlik oylaması yapacak. Oylama bugün gerçekleşecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May için güvensizlik oylaması yapılacak.

Muhafazakar Parti'nin güvensizlik oyu yapmak için gereken yüzde 15 eşiğini aştığı ve başvuru sürecinin tamamlandığı bildiriliyor.

Güvensizlik oylaması bugün Türkiye saatiyle 21.00-23.00 arasında yapılacak.

May'in partisinin önemli bir bölümü, Avrupa Birliği ile varılan çıkış anlaşmasına karşı çıkıyor.

İngiltere Başbakanı'nın sürecin kontrolünü kaybettiği söylenirken, May mecliste anlaşma için yapılacak oylamayı erteleme kararı almıştı.