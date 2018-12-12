İngiltere Başbakanı May için güvensizlik oylaması yapılacak

İngiltere'de Muhafazakar Parti, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvensizlik oylaması yapacak. Oylama bugün gerçekleşecek.
Çarşamba, 12 Aralık 2018 10:58

İngiltere Başbakanı Theresa May için güvensizlik oylaması yapılacak.

Muhafazakar Parti'nin güvensizlik oyu yapmak için gereken yüzde 15 eşiğini aştığı ve başvuru sürecinin tamamlandığı bildiriliyor.

Güvensizlik oylaması bugün Türkiye saatiyle 21.00-23.00 arasında yapılacak.

May'in partisinin önemli bir bölümü, Avrupa Birliği ile varılan çıkış anlaşmasına karşı çıkıyor.

İngiltere Başbakanı'nın sürecin kontrolünü kaybettiği söylenirken, May mecliste anlaşma için yapılacak oylamayı erteleme kararı almıştı.  