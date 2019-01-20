İngiltere Başbakanı May bakanlarıyla AB'den çıkışı görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün bakanlarıyla yapacağı toplantıda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini görüşecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın mecliste kabul edilmemesinin ardından bakanlarıyla toplantı gerçekleştirecek.

May, bugün yapacağı görüşmeyle AB'den çıkış sürecinin nasıl işleyeceğini kararlaştırmaya çalışacak.

ALTERNATİFLER NELER?

Mecliste anlaşmayı kabul ettiremese de güvenoyu almayı başaran May, AB ile yeni bir anlaşma için tekrar müzakere yapabilir.

AB yetkilileri, müzakereler için hala vakit olduğunu söylese de, May'in AB'den daha fazla taviz alması ve mecliste kabul ettirebileceği bir anlaşmaya varması olası görünmüyor.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkışına alternatif olarak, çıkış sürecinin uzatılması veya yeni bir referandum yapılması öneriliyor.

May, ikinci bir referandum fikrine sıcak bakmıyor.