İngiltere Başbakanı May: AB'den çıkmak için yeterli vaktimiz var

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden ayrılmak için 'yeterli vakitleri olduğunu' söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin, “AB'den çıkışı gerçekleştirmek için yeterli vaktimiz var” dedi.

İngiltere parlamentosunda konuşan May, AB'den çıkışın bir sonraki Mayıs ayına kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin, “yeterli vaktimiz var” dedi.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'sa konuya ilişkin, “AB'den çıkışı kurtarmak için henüz çok geç değil” diye konuştu. Johnson, May'in AB'den çıkış konusundaki politikasını beğenmiyor. Eski bakan, bu sebeple görevinden ayrılmıştı.

“Müzakerelerde hala zamanımız var daha önceden durum değişmişti yine değiştirebiliriz" diyen eski bakan, serbest ticaret anlaşmasını "İngiltere’nin lehine çevirebileceklerini" savundu.