İngiltere Başbakanı May: AB'den çıkış gerçekleşmeyebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, planının sabote edilmesi durumunda Avrupa Birliği'nden çıkışın gerçekleşmeyebileceğini öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden çıkış planının sürekli sabote edildiğini belirterek, bu sebeple AB'den çıkışın gerçekleşmeyebileceğini savundu.

May, İngiltere'nin AB ile müzakerelerde sert bir tutum alacağını söyledi. Theresa May'in planlarına karşı çıkan iki İngiliz bakan hükümetten istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere gezisi sırasında ve sonrasında May'in işini zorlaştıracak açıklamalarda bulundu.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın "çok iyi bir başbakan olacağını" söyleyen Trump, Kraliçe ile de görüştüğünü, Kraliçe'nin AB'den çıkışı "karmaşık bir problem" olarak nitelediğini söyledi.

May, AB'den çıkış planını savunarak, "bizim önerilerimiz müzakerecilerin aralarından seçim yapabileceği bir liste değil, bunlar müzakere edilemez bir planın parçaları" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı, AB'den çıkışı nasıl durdurabileceğine ilişkin detay vermedi.