İngiltere Başbakanı güven oyu aldı, AB liderleriyle görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekillerince yapılan güven oylamasından 117’ye karşı 200 oyla geçti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekillerince dün yapılan oylamada 177’ye karşı 200 oyla güven oyunu aldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış şartları üzerine Birlik’le vardığı mutabakat anlaşması nedeniyle eleştirilerin odağında olan May, dünkü oylamadan sonra görevini sürdürmeyi garantiledi. May’in bugün Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’ne katılması bekleniyor.

May’in AB liderleriyle Brexit Anlaşması’nın Kuzey İrlanda maddesini yeniden görüşeceği belirtilirken, AB’nin anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine kapıları kapadığı biliniyor.

Dün Muhafazakar Parti’nin parlamentodaki grubunda yapılan güven oylaması, May’in Brexit politikalarına karşı çıkan 48 partili milletvekilinin başvurusu üzerine yapıldı.

Oylamadan sonra bir açıklama yapan May, yeni misyonunu “halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek ve ülkeyi bir araya getirmek" olarak açıkladı. İngiltere Başbakanı kendisine karşı oy kullanan milletvekillerinin endişelerini de dikkate alacağını söyledi.

Kuzey İrlanda konusunda Avam Kamarası’nda dile getirilenleri dinlediğini söyleyen May, AB'den bu konudaki kaygıları gidecek "yasal ve siyasi güvenceler" isteyeceğini söyledi.

May, AB ile vardığı Brexit anlaşması için mecliste yapılacak oylamayı erteleme kararı almıştı.

