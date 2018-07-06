İngiltere Başbakanı AB'den çıkış planını onaylamayan bakanları görevden alacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'nden çıkış planına onay vermeyen bakanları görevden alacağı söyleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bütün bakanlarını Avrupa Birliği'nden çıkış planına uymaya çağırdı. May'in bakanlarıyla anlaşamaması durumunda kabine değişikliği yönünde adım atacağı belirtiliyor.

İngiltere'de AB'den çıkış yanlısı siyasetçilerin bir bölümünün May'in AB ile gümrük ortaklığı önerisine karşı olduğu biliniyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da May'e muhalif isimler arasında yer alıyor.

Theresa May'in yeni bakan olarak seçeceği isimlerin May'e sadık "genç milletvekillerinden" olacağı aktarılıyor.

AB'den çıkış müzakereleri uzun süredir devam etse de, İngiltere'nin çıkışıyla ilgili önemli başlıklarda anlaşma sağlanamadı.

Hiçbir anlaşma olmadan çıkışın gerçekleşmesi İngiltere için en kötü ihtimal olarak kabul ediliyor.