İngiltere, Almanya ve Fransa’dan İran kararı

İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinin, İran’la 2015’te yapılan nükleer anlaşmanın devamı konusunda mutabık kaldıkları açıklandı. ABD Başkanı Trump, Mayıs ayında yenilenmezse anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Şanşölyesi Angela Merkel, İran’la 2015 yılında varılan "Ortak Kapsamlı Eylem Planı" olarak bilinen İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın devamı konusunda mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Theresa May’in dün ve bugün Fransa ve Almanya liderleriyle telefon görüşmesi yaptığı ve üç liderin İran’la 2015’te yapılan nükleer anlaşmanın Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini durdurmanın en iyi yolu olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada May, Macron ve Merkel’in İran’la anlaşmanın süresi bittikten sonra, balistik füzeler gibi konuları da kapsayacak şekilde genişletilme ihtiyacı doğabileceği ve “İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığı” konularında da görüş birliğine vardıkları bildirildi.

Açıklamada, üç liderin İran’la yeni bir anlaşmayla çözülmesi muhtemel konular üzerinde de birbirleriyle ve ABD ile yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydettikleri belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında yenilenmezse İran nükleer anlaşmasından çekileceğini ve Tahran’a ekonomik yaptırımları sertleştireceğini açıklamıştı.

Geçen hafta önce Fransa Cumhurbaşkanı ardından da Almanya Şansölyesi Washington’da Trump ile görüşmüştü.

'AB KENDİ ÇIKARLARINI ÇOK YANLI TİCARET DÜZENİ KAPSAMINDA SAVUNUR'

Öte yandan May, Macron ile Merkel arasında yapılan telefon görüşmelerinde ABD’nin uyguladığı ek gümrük tarifesi de gündeme geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada üç liderin "ABD'nin Avrupa Birliği'ne karşı ticari bir önlem almaması" yönünde bir çağrıda bulunduklarını, ancak ABD'nin bu yönde bir karar alması durumunda "Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını çok yanlı ticaret düzeni kapsamında savunmaya hazır olduğu" konusunda anlaştıklarını söyledi.

Trump, ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmasında, AB ülkelerine 1 Mayıs'a kadar geçici bir muafiyet tanımıştı.

Cuma günü Beyaz Saray'da görüşen Merkel ile Trump'ın görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında Merkel, Trump ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Trump'ın vereceğini aktarmıştı. Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki ticari ilişkilerin "karşılıklı" olmasını istediğini belirtmişti.

