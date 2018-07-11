İngiltere Afganistan'daki askeri varlığını arttıracak

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün akşam Birleşik Krallık'ın Afganistan'daki askeri güçlerini arttıracağını duyurdu.

Bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlayan NATO Zirvesi öncesi ittifaka üye ülkelerden askeri harcamalar ve planlamalara dair haberler gelmeye devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Afganistan’da bulunan İngiliz askeri güçlerinin sayısını arttırarak binin üzerine çıkarmaya karar verdiklerini duyurdu.

ABD BAŞKANI'NA JEST

Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ittifak ülkelerine daha fazla askeri harcama yapmaları yönündeki baskılarının ardından geldiği düşünülüyor.

Her yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GYSH) yüzde 2'sini NATO bütçelerine ayırmaları istenen üye ülkelere, bu kurala uymaları çağrısında da bulunan May, Afganistan'da kurulan çok uluslu askeri birliğe 440 asker daha yollayacaklarını ifade etti.

MAY: NATO HAYATİ ÖNEME SAHİP

Zirvenin başlamasına saatler kala, Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin yüzde 2'lik hedefi yerine getirmemesinden yakınırken, May ise NATO’nun "hayati öneme" sahip olduğunu vurgulayarak İngiltere'nin üzerine düşen harcamaları yerine getirdiğini ve dünyanın dört bir yanındaki askeri operasyonlara son teknolojiye sahip kapasiteleri ile destek vereceklerini ilan etti.

Afganistan'da bin 100 askerden oluşan birliğini 4 yıl önce çeken İngiltere, Taliban’a karşı savaştıklarınıöne sürerek ülkede 13 yıl boyunca askeri varlık göstermişti.